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إغلاق ميناء العريش بسبب اشتداد الرياح

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 ديسمبر 2023 02:35 مساءً - أوضحت بيانات غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أنه تم تلقى إخطار بإغلاق ميناء العريش أمام حركة السفن ومراكب الصيد نظرا للظروف الجوية وارتفاع امواج البحر الناتجة عن اشتداد الرياح.

 

كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن  بالعريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء وبئر العبد ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية.

 

وجدد مجلس مدينة العريش دعوته للأهالى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي، والتواصل المباشر مع مجلس المدينة  في حال وجود أي شكوى من الأمطار.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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