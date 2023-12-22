نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء القافلة الدعوية المشتركة: نداءات القرآن الكريم تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الجيزة - بورسعيد)، اليوم الجمعة 22/ 12، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ".

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة.

وأكد العلماء على أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بنداءات الله (عز وجل) لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة، تحمل الخير للدنيا كلها، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): "إذا سمعت الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فأرعها سمعك؛ فإما خير تُؤمَر به، وإما شر تُنهَى عنه".

ومن نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ما جاء في إرشادهم إلى تقوى الله (عز وجل) حق تقاته، بأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، حيث يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}، يقول ابن مسعود (رضي الله عنه): (حق تقاته: أن يُطاع سبحانه فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُذكر فلا يُنسى)، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ).

وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف الجيزة ( الواحات البحرية ) وبيانها كالتالي:

1. د/ صبري حلمي محمد الغياتي مدير الدعوة الفردوس – الباويطي

2. الشيخ/ أحمد عبد الرحمن عتريس محمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية الأنصاري – الباويطي

3. الشيخ/ هاني أحمد علي إمام وخطيب الرحمن – الباويطي

4. الشيخ/ عادل خميس محمد خميس واعظ مجمع البحوث الإسلامية الفتح – الباويطي

5. الشيخ/ حجازي لطفي سنوسي إمام وخطيب الإخلاص – الباويطي

6. الشيخ/ عمرو سيد حمادة عبد القوي واعظ مجمع البحوث الإسلامية النور – القصر

7. الشيخ/ أكرم سلومة محمود إمام وخطيب السلام – القصر

8. الشيخ/ همام صدقي عبد المنعم حمودة واعظ مجمع البحوث الإسلامية التقوى – الحارة

9. الشيخ/ علي حمدي حسن إمام وخطيب الرحمن – الحارة

10. الشيخ/ أحمد عبد الكريم أحمد حسن واعظ مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق – منديشة

ثانيًا: مديرية أوقاف بورسعيد( الضواحي والمناخ ) وبيانها كالتالي:

1. الشيخ/ جمال فتحي السيد عواد مدير المديرية صالح سليم – الضواحي والمناخ

2. الشيخ/ عبد الرحمن محمد محمود الصياد مجمع البحوث الإسلامية الرحمن الرحيم – الضواحي والمناخ

3. الشيخ/ أحمد محمد محمود أبو العلا إمام وخطيب العظيم التوحيد – الضواحي والمناخ

4. الشيخ/ محمد إبراهيم لطفي السيد مجمع البحوث الإسلامية التوحيد – الضواحي والمناخ

5. الشيخ/ عبد الصمد فهمي محمد أبو العينين إمام وخطيب الكريم التوحيد – الضواحي والمناخ

6. الشيخ/ أحمد عبد الله محمد محمود مجمع البحوث الإسلامية نور الإيمان – الضواحي والمناخ

7. الشيخ/ عبد الوهاب مصباح عبد الوهاب إمام وخطيب الغفور الرحيم – الضواحي والمناخ

8. الشيخ/ عبد الله أسامة عبد الحفيظ عبد اللطيف مجمع البحوث الإسلامية الحسني – الضواحي والمناخ

9. الشيخ/ محمد شلبي محمد شتيوي إمام وخطيب مريم التوحيد – الضواحي والمناخ

10. الشيخ/ محمد محمود جابر بركات مجمع البحوث الإسلامية القدوس التوحيد – الضواحي والمناخ