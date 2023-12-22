نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اجتماعات البنك المركزي المصري الجديد لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنك المركزي جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لاستعراض أسعار الفائدة خلال عام 2024 القادم.

وستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الموضوع التالي مواعيد انعقاد لجنة السياسات النقدية وفق إعلانه مع مراعاة ذكر بيان البنك المركزي المصري.

بيان البنك المركزي المصري

صرح البنك المركزي في بيانه بأن الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية سيُعقد في الأول من فبراير، تلاه الاجتماعان الثاني والثالث في 28 مارس و23 مايو على التوالي.

أما الاجتماعان الرابع والخامس خلال العام المقبل، فمن المقرر عقدهما في 18 يوليو و5 سبتمبر، بينما يأتي السادس والسابع والأخير في أيام 17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر من عام 2024.

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة المتعلقة بالإيداع والإقراض، وتتناول دراسة القرارات التي تهدف إلى التصدي للضغوط التضخمية والتكيف معها. يأتي ذلك في أعقاب متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع على الساحة المحلية والعالمية.

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري الجديد لعام 2024

تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة

وفي الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم أمس، قررت تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي، مع الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

في اجتماعها السابق الذي عقد يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، يعكس هذا القرار استراتيجية البنك المركزي، حيث رفعت سعر الفائدة مرتين فقط خلال عام 2023، بينما قررت اللجنة السياسية النقدية تثبيت سعر الفائدة في خمس جلسات أخرى. يأتي هذا التوجيه في إطار جهود السيطرة على ضغوط التضخم الناجمة عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي حدث تدريجيًا خلال نفس الفترة.

إليك جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2024، وذلك بعد انتهاء اجتماعات اللجنة في عام 2023:

- 1 فبراير

- 28 مارس

- 23 مايو

- 18 يوليو

- 5 سبتمبر

- 17 أكتوبر

- 21 نوفمبر

- 26 ديسمبر