المشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

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أحمد جودة - القاهرة - أدى المتسابقون المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الثلاثين صلاة الجمعة اليوم ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢٣م بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، واستمع المشاركون إلى خطبة الجمعة بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين"، التي ألقاها الشيخ/ يسري عزام إمام وخطيب المسجد.

وأبدى المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم سعادتهم بهذه الزيارة لمسجد عمرو بن العاص وبروعة وجمال عمارة المسجد، كما أشادو بحسن تنظيم المسابقة وتطورها عاما بعد عام، مؤكدين انبهارهم ببرامج الأوقاف المصرية الدعوية والقرآنية التي لا مثيل لها، وبهذا الإقبال المتميز على المساجد.