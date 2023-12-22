أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي استقر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، ويتفاوت سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في العديد من البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المحدثة حديثًا، ويمكن للأفراد معرفة أحدث الأسعار من خلال الاستعلام في البنوك أو المواقع الإلكترونية المختصة.

سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يعيش أصحاب السوق السوداء حالة من انهيار وتراجع سعر العملات في السوق السوداء وسقوط سعر صرف الشراء والبيع، حيث إنخفضت أسعار العملات في السوق الموازي، فقد وصل سعر الريال اليوم الجمعة إلى 13 جنية، وكان قبل ذلك قد وصل لـ 15جنيهًا.

بعد تثبيت سعر الفائدة.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري. سعر البيع 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري. سعر البيع 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء 8.21 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سعر الشراء 8.18 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

سعر الشراء 8.09 جنيه مصري. سعر البيع 8.26 جنيه مصري.

بعد تثبيت سعر الفائدة.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء 8.23 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الشراء 8.13 جنيه مصري. سعر البيع 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 8.17 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

سعر الشراء 8.13 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء 8.01 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء 8.22 جنيه مصري. سعر البيع 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سعر الشراء 8.03 جنيه مصري. سعر البيع جنيه مصري 8.24

بعد تثبيت سعر الفائدة.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

قرارات اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023