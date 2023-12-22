نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول المحكم الأردني الدكتور توفيق ضمرة المشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل اليوم الجمعة 22/12 إلى فندق جراند نايل تاور بالقاهرة المحكم الدولي الدكتور توفيق ضمرة من دولة الأردن المشارك في فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أ.د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين غدًا السبت من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م.

حيث أعرب عن سعادته الغامرة لمشاركته في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بنسختها الثلاثين، فهي من المسابقات العريقة ومتميزة من نواحي عدة، فهي تحتوى على عدة فروع، كما أنها تستضيف عددًا كبيرًا من الدول، بالإضافة لما تتميز به من شفافية ووضوح، مشيدًا بوزارة الأوقاف ونشاطها المميز برعاية أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سائلًا الله (عز وجل) أن يبارك في هذه الجهود المباركة.