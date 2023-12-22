نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيمنة الدولار على السوق" سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وفي مختلف البنوك المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بمصر، وفي بداية التعاملات استقرت أسعار صرف الدولار. في البنك الأهلي المصري، سُجل سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي بنك مصر أيضًا، سُجل سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. لمعرفة المزيد حول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ما تريد معرفتة عن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء والبنوك المصرية.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم بالسوق السوداء:

نقدم لكم من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية أحدث أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء:

- سعر الدولار الأمريكي واحد يتراوح نحو 51.4 جنيه مصري.

- سعر الخمسة دولارات الأمريكية يتراوح نحو 257.1 جنيه مصري.

- سعر العشرة دولارات الأمريكية يتراوح نحو 514.2 جنيه مصري.

- سعر الخمسة وعشرين دولارًا الأمريكية يتراوح نحو 1285.5 جنيه مصري.



- سعر الخمسين دولارًا الأمريكية يتراوح نحو 2571.0 جنيه مصري.

- سعر المائة دولار أمريكي يتراوح نحو 5142.0 جنيه مصري.

- سعر الخمسمائة دولار أمريكي يتراوح نحو 25710.0 جنيه مصري.

- سعر الألف دولار أمريكي يتراوح نحو 51420.0 جنيه مصري.

- سعر الخمسة آلاف دولار أمريكي يتراوح نحو 257100.0 جنيه مصري.

- سعر العشرة آلاف دولار أمريكي يتراوح نحو 514200.0 جنيه مصري.

"هيمنة الدولار على السوق" سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وفي مختلف البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك يسجل اليوم:

- في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، في بداية جلسات التعاملات الداخلية.

- في البنك الأهلي المصري، سُجل سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، في نهاية جلسات التعاملات الداخلية.

- في بنك مصر، سُجل سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، في نهاية جلسات التعاملات الداخلية.

- في بنك CIB، بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في نهاية جلسات التعاملات الداخلية.

- في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في نهاية جلسات التعاملات الداخلية.

- في مصرف أبو ظبى الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في نهاية جلسات التعاملات الداخلية.