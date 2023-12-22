نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعض المتسابقين من "تايلاند والسويد وروسيا وبنين" المشاركين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل فجر الجمعة المتسابقون من دول: تايلاند، والسويد، وروسيا، وبنين، وجيبوتي، والكونغو برازافيل وموريشيوس ومالاوي وكينيا ومدغشقر وجزر القمر وتنزانيا، للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين غدًا السبت 23/ 12/ 2023 وتستمر حتى 27/ 12/ 2023.

وقد وصل المتسابق حسن ساموه من تايلاند، والمتسابق شعيب محمد شافعي حسن من السويد، والمتسابق بلال حيدربيكوف من روسيا، والمتسابق محمد سيدو من بنين، والمتسابق مراد حامد جيله من جيبوتي، والمتسابق بابا واغي من الكونغو برازافيل، المتسابق عيسى عبدالحق عبدالحافظ فايز من دولة موريشيوش، والمتسابق علقمة عبدالحي خوم من دولة مالاوي، والمتسابق إبراهيم محمد آدم من دولة كينيا، والمتسابق عرف الدين بوانا من دولة مدغشقر، والمتسابق رقيب ساعد من دولة جزر القمر، والمتسابق عبدالملك رمضان سليمان، من دولة تنزانيا.

وقد أعرب المتسابقون عن شكرهم لجمهورية مصر العربية على تنظيمها لهذه المسابقة العالمية بنسختها الثلاثين، كما أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة، ولوزارة الأوقاف على حسن رعايتها للقرآن الكريم وحفظته وحسن تنظيم هذه المسابقة العالمية المتفردة في تنوعها ودقتها عامًا بعد عام.

أحد المتسابقين المشاركين بمسابقة القرآن الكريم

أحد المتسابقين المشاركين بمسابقة القرآن الكريم

أحد المتسابقين المشاركين بمسابقة القرآن الكريم