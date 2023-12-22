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وزير الأوقاف يعلن إقامة "26" ندوة إقليمية على مستوى المديريات قبل نهاية ديسمبر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة عن إقامة  "26" ندوة إقليمية على مستوى المديريات قبل نهاية ديسمبر، وذلك في إطار تفعيل الوزارة للندوات والأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها العلمي والتثقيفي تعقد الوزارة خلال الفترة من الأحد القادم الموافق: 24 / 12 / 2023م وحتى الأحد الموافق: 31 / 12 / 2023م، وذلك على النحو التالي:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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