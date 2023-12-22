وزير الأوقاف يعلن إقامة "26" ندوة إقليمية على مستوى المديريات قبل نهاية ديسمبر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة عن إقامة "26" ندوة إقليمية على مستوى المديريات قبل نهاية ديسمبر، وذلك في إطار تفعيل الوزارة للندوات والأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها العلمي والتثقيفي تعقد الوزارة خلال الفترة من الأحد القادم الموافق: 24 / 12 / 2023م وحتى الأحد الموافق: 31 / 12 / 2023م، وذلك على النحو التالي: