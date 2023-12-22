رئيس تيار الحكمة العراقي يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وثمن عمار الحكيم، الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه توجه الرئيس السيسى بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.