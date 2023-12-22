نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 مرشحين فى اليوم السادس لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة البيطريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلمت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين اليوم 21 ديسمبر أوراق 7 مرشحين.

أفادت اللجنة أنه تقدم مرشح واحد من قطاع شرق الدلتا، و6 مرشحين من النقابات الفرعية، ليصبح إجمالي عدد المتقدمين في ستة أيام 101 مرشح.

نوهت اللجنة إلى أنها مستمرة في استقبال طلبات الترشح غدًا السبت في مقر اللجنة بالنقابة العامة وحتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

ناشدت اللجنة السادة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح في الأيام المقبلة بالحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الزملاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في مقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتي.