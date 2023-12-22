نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيار الاستقلال بـ "الأطباء": النسخة المتداولة من مشروع قانون المنشآت الصحية "كارثية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الدكتور إيهاب الطاهر، رئيس تيار الاستقلال في نقابة الأطباء، مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي تعده وزارة الصحة حاليا بـ "الكارثي"، واعتبره تغولا شديدا على صلاحيات النقابة.

وقال "الطاهر"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يصب في مصلحة المريض ولا الطبيب، كما أنه يسمح بإقامة المنشآت الطبية الأجنبية دون تحديد نسبة لحجم الاستثمار المحلي، الأمر الذي قد يعرض الأمن الصحي للخطر -حسب قوله-.

وأشار إلى أن النسخة المتداولة من مشروع القانون تكشف عن ارتفاع أسعار التراخيص وهناك مبالغة فيها، إذ تصل ترخيص العيادات -في الحد الأقصى- إلى 60 ألف جنيه، مشددا في الوقت نفسه على أن القانون قسم تراخيص العيادات حسب المساحات.

ولفت إلى أن ترخيص المراكز الطبية يصل في الحد الأقصى إلى 700 ألف جنيه، وترخيص المستشفى التي تضم 50 سريرا يصل في الحد الأقصى إلى 2.5 مليون جنيه، مشددا على أن ذلك يرفع تكلفة الخدمة الطبية.

وشدد على أن تيار الاستقلال سيقف إلى جوار مجلس النقابة الحالي في مواجهة هذا المشروع، وسيقف مع مصلحة الأطباء في أي شيء.