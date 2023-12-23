نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تطالب بوضع امتحانات الفصل الدراسي الأول بسرية تامه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول من داخل المنهج.

وأضاف المصدر: مع مراعاة أن تكون الأسئلة مباشرة وبعيده عن التعقيد.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بمراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات ومواجهة أي أعمال غش.