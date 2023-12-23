نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة: تنظيم قافلة مائية بقرية أم دينار بمنشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطلعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، أراء المواطنين بنطاق خدمة محطة معالجة أم دينار، وذلك في سبيل تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إذ يُجرى فريق التوعية بالشركة إستطلاعات دورية بكافة مناطق محافظة الجيزة؛ للتعرف عن مدى رضا المواطنين عن خدمات الشركة من خلال التواصل المباشر.

وفي السياق ذاته، شهدت فعاليات القافلة المائية بقرية أم دينار، تنفيذ العديد من أنشطة التوعية المائية، بالتعاون مع مجلس مدينة منشأة القناطر، تضمنت حملات توعية مباشرة للجمهور، وحملات طرق أبواب لحث ربات الأسر بالمنازل على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وإلقاء الضوء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية.

كما تطرقت فعاليات القافلة إلى قيام فريق المعمل برفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخط الساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.

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