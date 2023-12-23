الصحة تنظم ورشة عمل لتحديث البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل من خلال الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، لتحديث البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات، وذلك في محافظة الإسكندرية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل، تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة تحديث البروتوكولات العلاجية بالمستشفيات، ورفع مستوى كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات الحميات، وتوحيد طرق تشخيص وعلاج الأمراض في جميع محافظات الجمهورية. لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن برنامج ورشة العمل تضمن مراجعة الأدلة الإرشادية الإكلينيكية للأمراض المعدية والحميات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية للأمراض المعدية والحميات من أساتذة الجامعات المصرية، وكلية طب القوات المسلحة، واستشاريي وأخصائيي الأمراض المعدية والحميات، والمعامل، والصيدلة الإكلينيكية، وممثلي قطاعي الطب العلاجي، والطب الوقائي بالوزارة.