إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 04:32 مساءً - خلال مشاركته كضيف شرف في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم وجولته بدار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة أشاد فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، من جانبه قدم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.