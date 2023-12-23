نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال مشاركته كضيف شرف في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم وجولته بدار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة أشاد الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، من جانبه قدم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.