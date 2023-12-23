أخبار مصرية

إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال مشاركته كضيف شرف في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم وجولته بدار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة أشاد الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، من جانبه قدم  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

505a422ee8.jpg
a4e160facb.jpg
b180c2e023.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا