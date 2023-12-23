نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يقيم حفلا لتكريم الفائزين في الملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه.. غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم الأزهر الشريف، غدًا الأحد، حفلًا لتكريم الفنانين الفائزين في ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه، بحضور أ.د/ محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من الوزراء والسفراء والفنانين، وسيتم بدء الاحتفال في تمام الساعة ١٢ ظهرا بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ويشتمل برنامج الحفل على كلمة لوكيل الأزهر، وكلمة للدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، وكلمة ترحيبية للدكتورة نهلة الصعيدي، كما يتضمن الحفل تكريم الفائزين في الملتقى وعدد من الشخصيات النسائية الرائدة.