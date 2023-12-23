رئيس جزر القمر يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، توجه خلاله بالتهنئة للسيد الرئيس على إعادة انتخاب سيادته لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً اعتزاز جزر القمر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

ومن جانبه ثمًن السيد الرئيس الاتصال من أخيه رئيس جزر القمر، مؤكداً حرص مصر على استمرار وتطوير مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق المستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقارة الأفريقية.