انت الأن تتابع خبر موعد تخفيف أحمال الكهرباء.. الحكومة تريح المواطنين وتكشف الحقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر موعد تخفيف أحمال الكهرباء من أكثر الأشياء الذي تشغل بال جميع المواطنين، ولذلك قام المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أنه يوجد هناك العديد من المشاورات والدراسات الحالية التي تجري بين الجهات المعنية لتخفيف جميع الأحمال الخاصة بالكهرباء، وهذا يكون بمجرد أن تنتهي كل الدراسات، وسوف يتم الكشف عن جميع الإجراءات الحديثة.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء

وكشف الحمصاني في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” من خلال قناة الحديث اليوم الفضائية عن موعد تخفيف أحمال الكهرباء، وأيضاً أن برنامج الطروحات يتم عن طريق تعاونه بين كلاً من الدولة والقطاع الخاص، وأيضاً أشار من خلال هذا البرنامج إلى أنه سوف يتم العمل على رفع الكفاءة الخاصة بالأصول التي تملكها الدولة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تنوي على القيام بالإصلاح الاقتصادي، وهذا يكون على الرغم من الكثير من التحديات الاقتصادية، وجميع التحديات السياسية التي تكون على المستوى الدولي والإقليمي، وهي من أهم الأمور التي تشغل بال جميع المواطنين في الوقت الحالي.

تخفيف أحمال الكهرباء

وتوجد حالياً الكثير من المشاورات والدراسات الخاصة بتخفيف الكهرباء، والعمل على تكون الرؤية المتكاملة التي تخص هذا الأمر، وسوف يتم الإعلان عن جميع الإجراءات الحديثة التي تكون أثناء الفترة القادمة، وتعتبر من أهم الأمور التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي.

ويريد الجميع معرفة مواعيد قطع الكهرباء في مصر، وهذا يأتي بعد الانتهاء من تنفيذ الكثير من الخطط بغرض رفع كفاءة قطاع الكهرباء والتي تعمل على وضع الخطة الخاصة بزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة تصل لـ 20%، وهي التي تعمل على تلبيه جميع الطلبات الخاصة بالمواطنين.