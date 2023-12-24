انت الأن تتابع خبر زيادة المرتبات والمعاشات وخفض الأسعار في يناير 2024.. الحكومة تقدم هدايا للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم الحكومة بتقديم الكثير من الهدايا للمواطنين ومنها زيادة المرتبات والمعاشات وخفض الأسعار في بداية يناير 2024، وهذا للعمل على تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على كل المواطنين بشكل خاص لجميع محدودي الدخل، وهذا يكون عن طريق الكثير من الإجراءات والتي يتم تطبيقها مع العام الجديد، ورفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بالمرتبات وطرح الكثير من المبادرات التي تعمل على بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

زيادة المرتبات والمعاشات وخفض الأسعار في يناير 2024

ويستعد جميع المواطنين في الوقت الحالي لمعرفة كل تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وخفض الأسعار في شهر يناير 2024، وهذا طبقاً إلي العديد من اللوائح والقوانين، وهذا ما يدعو كل أصحاب المعاشات للاستفسار والاستعلام عن كل التفاصيل التي تخص الزيادة المنتظرة والموعد المقرر لصرفها.

وحرصت الحكومة على إصدار الكثير من القرارات التي تساعد في الحفاظ على التدرج في الزيادة الخاصة بالمعاشات والحد الأدنى الخاص بها، وأكد وزير المالية على تقديم الدعم الخاص بمنظومة المعاشات بمبلغ وصل لـ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وهذا على الرغم من ما تواجهه الحكومة حالياً من تحديات الأفعال الخاصة بالأوضاع العالمية.

هدايا الحكومة للمواطنين في 2024

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، أن الحد الأدنى للمعاشات سيرتفع خلال شهر يناير 2024 لـ 1300 جنيهاً بدلاً من 1105 جنيهاً، وسوف يصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10000 جنيه تقريباً بدلاً 8720 جنيهاً والزيادة تصل لـ 1280 جنيهاً، ويزيد الحد الأدنى للاشتراك التأميني والحد الأقصى وصل لنسبة 15%، ويضاف للقيمة الحالية التي تصل لحوالي 1700 جنيه للحد الأدنى و10900 جنيه للحد الأقصى.

وأصدرت الحكومة قرر برقع الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص لـ 3500 جنيه مصر “113 دولاراً” بشكل شهري بدءاً من 1 يناير 2024، وهذا جاء طبقاً إلى القرار الذي نشرته في الجريدة الرسمية، ويوم الإثنين 11 ديسمبر الحالي، وكانت أيضاً آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في 1 يوليو عند 3000 جنيه.

ومن ناحية أخرى جاء اجتماع الحكومة يوم 12 ديسمبر 2023، وشدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية دور لجنة ضبط الأسواق والأسعار الخاصة بالسلع، وهذا ما تستمر له من المخرجات والنتائج الدراسات التي يتم بحثها في دعم جهود الدولة الخاصة بهذا الأمر، وهذا يعود لأهمية التركيز على الكثير من الآليات التي تساعد في تطبيق كل القرارات والمخرجات الخاصة باللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة.