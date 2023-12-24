انت الأن تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني بعض من المناطق في محافظة القليوبية، من قطع المياه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه