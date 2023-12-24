نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعليم الجيزة": تعديل مواعيد امتحانات الترم الأول.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عدلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول “نصف العام”، لمراعاة أعياد الميلاد المجيد لعام 2024.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وفقًا للمواعيد التالية ( المعدلة): -

أولا المرحلة الابتدائية

الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي السبت 13 يناير ٢٠٢٤.

الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير ٢٠٢٤.

الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي

الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت مديرية تعليم الجيزة، بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم ٢، ٣، ٤ يناير ٢٠٢٤.

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