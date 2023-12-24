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ضبط متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مزرعة بالجيزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 02:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ للأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من مالك محل مشغولات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بقيام خفير بمزرعة خاصة بالمُبلغ، وآخر "مقيمان بمحافظة المنيا" بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل إستراحة ملحقة بالمزرعة ملكه كائنة بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة بندقية خرطوش، فرد محلى، طلقتين لذات العيار، طبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية، وأنكرا قيامهما بالإستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالى، وأضافا بقيام الأول بإستغلال طبيعة عمله كخفير بالمكان وعلمه بأن المُبلغ يحوز أسلحة نارية غير مرخصة، فقام بالإشتراك مع المتهم الثانى بإرتكاب الواقعة، كما أضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهما سيئا النية، حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة النارية المستولى عليها.

 

بمواجهة المُبلغ أيد ماجاء بأقوال المتهمان، وعلل إبلاغه بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى خشية مسائلته قانونياً عن تلك الأسلحة، وإعترف بحيازتها بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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