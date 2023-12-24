نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ڤاليو» تعلن عن أحدث نجاحاتها: إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه لتفتح آفاقًا للتوسع المالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 9 مليار جنيه، وهو خطوة استراتيجية نحو تحقيق الرؤية الطموحة التي تتبناها«ڤاليو»

القاهرة، 24 ديسمبر 2023

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 9.0 مليار جنيه. وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق.

وقد تم طرح الإصدار على 4 شرائح:

• تبلغ قيمة الشريحة (A) 419.4 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني.P1(sf)

• تبلغ قيمة الشريحة (B) 209.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

• تبلغ قيمة الشريحة (C) 209.7 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

• تبلغ قيمة الشريحة (D) 114.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

وفي هذا السياق، أوضح شكري بدير، رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو» أن نجاح إتمام الإصدار السابع لبرنامج سندات التوريق، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس يمثل خطوة استراتيجية في طريق تحقيق أهداف النمو والتوسع التي تتبناها الشركة. وأضاف بدير أن حصيلة هذا الإصدار ستساهم في تعزيز مستويات السيولة بالشركة، مما سيثمر عن الوفاء بالتزامها بتعزيز الشمول المالي عبر تقديم باقة متنوعة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي مختلفالاحتياجات المتنوعة للعملاء. وأكد بدير على مواصلة شركة «ڤاليو»تطلعاتها نحو تحقيق المزيد من النمو المستدام، وتعزيز مستويات الربحية، فضلًا عن اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق.

ويعكس هذا الإصدار التحوّل الاستراتيجي التي شهدته «ڤاليو» من منصة رائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) إلى منصة رائدة فيتكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة. فقد نجحت شركة «ڤاليو» في تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE» وبرنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه. كما تنفرد «ڤاليو» بتقديم باقة منالمنتجات الابتكارية التي تساهم في التمكين المالي للأفراد، وهو ما أثمر عن ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري. وتواصل «ڤاليو» دورها المحوري في تعظيم المردود الإيجابي على قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار على مستوى السوق.

ومن جانبها أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها «ڤاليو». وأوضحت أن هذه الصفقة تعكس التكامل والجهود المتضافرة بين قطاعات مجموعة إي اف چي القابضة، مؤكدة على التزام الشركة الراسخ بدعم استراتيجية التوسع التي تتبناها شركة «ڤاليو». كما أعربت عن اعتزازها بالدور المحوري التي تلعبه المنتجات التمويلية التي تقدمها إي اف چي هيرميس في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المنشودة بصورة فعالة، مؤكدةً على ثقتها الكاملة في المردود الإيجابي للشراكة للاستراتيجية مع شركة «ڤاليو» وتحقيق المزيد من النجاحات فيالمستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي اف چيالقابضة قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد وبدور المروج والمدير المرتب. وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام ALCبدور المستشار القانوني وشركة Baker Tilly بدور المدقق المالي. بينماشارك كلٌ من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK والبنك الأهلي الكويتي (ABK) في عملية الاكتتاب.

—نهاية البيان—

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقةالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات الماليةالشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفعلاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 6،000 نقطة بيع وأكثر من 1،500 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج القروض النقدية، والادخار، وبرنامج تمويل يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» و«Ulter». وتقوم الشركة بتقديم خدمات الموارد البشرية لإدارة نظام الرواتب وغيرها من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجالتكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذينيكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

[email protected]

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

[email protected]

قطاع العلاقات الإعلامية بشركة ڤاليو

[email protected]

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «ڤاليو» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلًا من ذلك تمثل فقط إيمان «ڤاليو» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.