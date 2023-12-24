«ليزا يوخنيفا» فنانة روسية تُبدع بتوثيق الآثار المصرية في العصر الإسلامي (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - على خطى المستشرقين الذين زاروا مصر قبل عشرات القرون سارت ليزا يوخنيفا وهي فنانة روسية، واستطاعت أن توثيق للآثار الإسلامية من خلال الصورة، حيث كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة للتوثيق الأثري قبل مئات السنين.

وليزا هي فنانة روسية أحبت مصر وعشقت التراث المصري في الفترة الإسلامية، وأنتجت العديد من الصور التي تسجل لعدد من الآثار الإسلامية الرائعة، وافتتح المتحف الإسلامي أمس معرضًا مؤقتًا لأعمال الفنانة، وذلك على هامش احتفالية مرور 120 عامًا على افتتاح المتحف.

وكان متحف الفن الإسلامي قد احتفل أمس السبت بمرور 120 عامًا على افتتاحه، حيث يُعد المتحف من أكبر متاحف العالم التي تخص حضارة واحدة، بما يضمه من آثار تصل إلى ١٠٠ ألف قطعة أثرية.

وشهد الحفل كوكبة من العاملين والمهتمين بمجالي السياحة والآثار، وعدد من الدبلوماسيين منهم سفير كازاخستان، وعدد من أساتذة الجامعات جاء في مقدمتهم الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الفنون والآثار جامعة القاهرة.

وأيضًا مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور علي ضاحي رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف، والدكتور جمال مصطفي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية.

كما حضر أيضًا عدد من أساتذة الآثار الإسلامية بالجامعات،وعلي رأسهم الأستاذ الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور أسامة عبد الوارث عضو لجنة سيناريو العرض للمتاحف بوزارة السياحة والآثار، وجيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي بالقاهرة، والدكتور ممدوح فاروق مدير عام متحف إيمحتب بسقارة، ومصطفي خالد المدير العام الأسبق للمتحف الاسلامي، وليلي فرماوي مدير عام التدريب والنشر العلمي بالمنافذ الأثرية سابقا، والدكتور حمدي عبد المنعم مدير عام الترميم السابق بالمتحف الإسلامي.

وتنوعت فقرات الحفل ما بين افتتاح عدد من المعارض المؤقتة التي تبرز جمال فنون الحضارة الإسلامية ضمنها معرضًا للفنانة الروسية ليزا يوخنيفا، وهي فنانة تقلد رسوم المستشرقين الذين سجلوا بفرشاتهم المعالم الحضارية في مصر بالعصر الإسلامي، ومعرضًا للحرف التراثية اشترك فيه عدد من الفنانيين بأعمال المصغرات والنحت والتكفيت وأشغال الخشب وغيرها من فنون.

كما تضمن الحفل فقرات لعرض المولوية وعدد من الفقرات الأخرى التي لها علاقة بالحضارة المصرية في العصر الإسلامي.

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