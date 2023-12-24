نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور سمير أبو الخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية؛ سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول، من داخل لجان معاهد إدارة الصف التعليمية الأزهرية، حيث تفقد سير العمل داخل اللجان، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات.

واطمأن الدكتور «أبو الخير » على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

كما حرص رئيس منطقة الجيزة الأزهرية، منذ الصباح الباكر على متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة والتأكد من مدى تأمينها بالشكل الجيد، مؤكدا أهمية التواصل مع غرفة عمليات سير الامتحانات، للرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

يذكر أن: طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان في مادتي القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).

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