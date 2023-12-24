نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأ.د/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023م برتوكول تعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر والبحث العلمي لأئمتها وواعظاتها والعاملين بها،

بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونخبة من علماء الأمة، وقيادات وأئمة وزارة الأوقاف، وطلاب وطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد وزير الأوقاف أن البروتوكول الذي يتم توقيعه اليوم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يقوم على إتاحة برامج التدريب وخاصة فيما يتصل بثقل المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات والمنح الدراسية، وأن الوزارة ستنتقى أفضل المتميزين من الأئمة والمتميزات من الواعظات ليلتحقوا بدرجة الماجستير والدكتوراه بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما أعرب أ.د/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التدريب والدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الأكاديمية العربية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وهذا البرتوكول مع وزارة الأوقاف إضافة مهمة في مجال التدريب من أجل بناء الإنسان، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الأكاديمية في كافة أنشطتها في فروعها المختلفة داخل مصر وخارجها.