رئيس مجلس الشيوخ يستقبل السفير العراقي بالقاهرة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، السفير العراقي بمصر أحمد نايف الدليمي، الذي تنتهى فترة عمله الرسمية بالقاهرة خلال أيام.

ورحب المستشار "عبدالرازق" بالسفير العراقي، مؤكداً تقديره لما قدمه خلال فترة وجوده سفيراً للعراق من جهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات متمنياً السفير الجديد كل التوفيق.

من جانبه أشاد السفير "الدليمي" بالتعاون البناء الذي وجده خلال فترة عمله بالقاهرة من مختلف المؤسسات المصرية، وهو ما ساعده على تقديم أفضل ماعنده لدفع العلاقات لآفاق أرحب، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين، معرباً عن تقديره لما تقدمه القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا العربية والإسلامية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

كما أكد السفير نايف الدليمي تقديره لمجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون البرلماني بين البلدين وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً لمصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفيرة د. دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.