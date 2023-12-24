الزمالك يقترب من إعلان تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 11:28 مساءً - اقترب مسئولو نادى الزمالك من إنهاء ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، بعد تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وتدخل العديد من محبى القلعة البيضاء لتهدئة الأوضاع، خاصة فى ظل العقوبة التى وقعتها إدارة النادى على اللاعب بالإيقاف لمدة شهر وخصم 25% من مستحقاته؛ بسبب أزمة مغادرة معسكر الفريق برفقة محمد صبحى ومصطفى الزنارى قبل مواجهة زد إف سى فى مسابقة الدورى.

وكشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، أن اللاعب اقترب عن أى وقت مضى من تجديد تعاقده مع الزمالك، والاستمرار داخل القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة، خاصة بعدما عقد اللاعب ووكيله جلسة مع مسئولى النادى.

وتم خلال الجلسة تحديد متطلبات "فتوح" من أجل تجديد تعاقده، وتوصل الطرفان لاتفاق بشكل كبير لحسم هذا الملف، والذى من المنتظر أن يشهد الاعلان الرسمي لاتمام تجديد تعاقد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن الفريق يحصل على راحة لمدة أسبوع قبل معسكر الإمارات الودى.