نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انعقاد مجلس الحديث ختم كتاب الموطأ للإمام مالك.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجلس الحديث الختامي، اليوم الاثنين، لختم قراءة أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس.

وستبدأ القراءة من كتاب الصدقة، باب: الترغيب في الصدقة، حتى نهاية الكتاب.

وسينعقد المجلس الختامي بمشيئة الله تعالى بفندق جراند نايل تاور غدًا الاثنين 25 ديسمبر 2023م في تمام الساعة السابعة مساء، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

١- أ.د/ أحمد عمر هاشم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء.

٢- أ.د/ أحمد معبد عبدالكريم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء.

٣- أ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه.

٤- أ.د / محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه.

٥- أ.د.م/ محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

٦- أ.د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.