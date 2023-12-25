انت الأن تتابع خبر نتيجة تكليف الصيادلة 2023 لوزارة الصحة والسكان.. الرابط والتفاصيل الكاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتاحت إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، من خلال الرابط الإلكتروني بشأن التعرف على نتيجة تكليف الصيادلة 2023 لوزارة الصحة والسكان، التي يبحث عنها الآلاف من الخريجين عن رابط النتيجة التي تقرر التحاقهم بها بناء على التنسيق.

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

ينتظر الآلاف من خريجي جمهورية مصر العربية، عن نتيجة تكليف الصيادلة 2023، التي أتاحتها إدارة التكليف بـ وزارة الصحة والسكان من خلال الرابط الإلكتروني من التعرف على نتائج التكليف للقسم العام والإكلينيكي والاستنفاذ، من خلال اتباع الخطوات التالية:

– الضغط على رابط موقع وزارة الصحة

– على خريجي الكلية أن يختار مجموعة القسم العام أو الإكلينيكي أو الاستنفاذ.

– ثم قم باختيار الجامعة التي يوجد بها تكليف سواء كانت حكومية أو خاصة

– يجب الاطلاع على قائمة الطلاب المكلفين للعمل بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والمؤسسات الطبية المختلفة

– عليك أن تكتب اسمه أو الرقم الخاص به من أجل الحصول على نتيجة الخريج

– قم أخيرًا بالضغط على “ctrl+f”.

تعليمات وزارة الصحة والسكان بشأن تكليف الصيادلة 2023

عزيزي راغب التقديم في تكليف الصيادلة 2023 بجمهورية مصر العربية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن أنها هي الجهة المسئولة عن قيامها بتوزيع خريجي كلية الصيدلة على الهيئات الصحية بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، فيما سمحت الوزارة لجميع الخريجين كلية الصيدلة بتسجيل رغبات في تكليف الصيادلة 2023.

تقوم وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بتوزيع التكليف على خريجي الصيادلة وهي عامل التقدير التراكمي في سنوات الدراسة وبالنسبة لمستنفذي الرغبات يتم فتح التسجيل لهم في مرحلة ثانية لتوزيعهم على الأماكن التي تعاني عجزا في الصيادلة.