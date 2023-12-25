انت الأن تتابع خبر لمدة نصف يوم .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الفيوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم عبر بيان له عن خريطة قطع المياه اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 في المحافظة ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 12 ساعت بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء بسبب أعمال الصيانة اللازمة لمحطة مياه العزب الجديدة «المرحلة الأولى»، وأعمال الصيانة اللازمة لعنبر الطلمبات المرشحة، وتحويل خط 500 مم بشارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم وإصلاح 3 نقاط على خط الطرد قطر 1000 مم بعزبة عليوة، وخلف مصنع الغزل بطريق بني سويف

أماكن قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ،معظم قرى ومراكز الإقليم.، مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة