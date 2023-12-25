نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينفذ فعاليات ورشة العمل الأولى حول "قانون الخدمة المدنية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل الأولي حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة" بالتعاون مع الوكالة الأسبانية بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني واستهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات النقل، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والبترول، والمالية.

جاء ذلك بحضور كل من السيد المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري والسيد المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.

أشارت الأستاذة ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس إلى دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة وتنميتها واختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته

وقد تم استعراض مفهوم القرار الإدارى وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة والتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفى وتقويم الأداء، والترقية والندب والاعارة والحلول فى الوظائف العامة

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