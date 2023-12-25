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مياه الشرب بالجيزة: توصيل المياه لـ 74 أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الشركة من خلال تعزيز التعاون والشراكات الإيجابية مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى توصيل المياه لـ 63 أسرة بقرية كفر عمار بمركز العياط، بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير للرعاية والتنمية.

فيما شهدت قريتي منية الرقة والرقة البحرية بمركز أطفيح توصيل مياه الشرب لـ 11 أسرة، بالتعاون مع مؤسسة قلوب نابضة للرعاية والتنمية.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية، يأتي بعد إجراء مسوحات مجتمعية لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية لدراسة الحالات الإجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للمستحقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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