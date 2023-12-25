نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعات دورية للجنة الأزمات والكوارث بمديرية الجيزة لمراكز شباب حياة كريمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت لجنة الأزمات والكوارث بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مراكز شباب إدارتي الصف وأطفيح وعمل الصيانة اللازمة لكافة مصادر الكهرباء (لوحات وفيش الكهرباء، مصادر الطاقة وأعمدة الإنارة)، الملاعب والعارضات، طفايات الحريق، صندوق الإسعافات الأولية، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة والإجراءات الخاصة لتفادي حدوث أزمة أو كارثة.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المتابعة الدورية للمنشآت الشبابية والرياضية بالجيزة للتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل جميع الهيئات الشبابية والرياضية وخاصة مع تقلبات الطقس.

وفي ضوء توجيهات رئاسة مجلس الوزراء على ترشيد استهلاك الكهرباء تم التأكيد على اتباع التعليمات الواردة.

حيث تم المرور على مراكز شباب الصف وهم ( الهلال، الصف، الحي، غمازة الكبري، المنشي وعرب الشيخ صالح، الديسمي، جنوب الصف، الفهميين، الأقواز، الاخصاص، نجوع العرب، عرب أبو ساعد، قرية المنيا، عرب العبايدة ) وذلك للوقوف علي سلامة ومجابهة الأزمات والكوارث (لحام وتثبيت العوارض وطفايات الحريق.....)، وتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما تم المرور على مراكز الشباب بأطفيح وهم (منيل قبلي، الرقة القبلية، أطفيح، مسجد موسى، كفر الواصلين، منيل السلطان قبلي، كفر الواصلين، الرقة القبلية، كفر قنديل)، وذلك للتأكد من صلاحية كابلات أعمدة الإنارة ومفاتيح الكهرباء لتحقيق عوامل الأمن والسلامة بمراكز الشباب، وتنفيذ ترشيد الكهرباء.

وشدد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة الهيئات التابعة للمديرية كذلك التأكد من عوامل الأمن والسلامة لكل ما سبق ذكره بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، كما نبه على مسئولي الأزمات والكوارث داخل المديرية وخارجها بتوثيق المتابعات والإبلاغ عن أي تقصير لاتخاذ الإجراءات تجاه أي مقصر.

وأشرف على المتابعات عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومن المديرية أحمد الطويل مدير الإدارة الاستراتيجية، شرين الجارحي مسئولة الأزمات والكوارث بالمديرية، محمد فصيح مدير إدارة شباب الصف، أشرف عبده الكارم مدير إدارة شباب أطفيح.

صيانة مراكز الشباب

صيانة مراكز الشباب

صيانة مراكز الشباب

صيانة مراكز الشباب

صيانة مراكز الشباب

صيانة مراكز الشباب

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صيانة مراكز الشباب

صيانة مراكز الشباب

صيانة مراكز الشباب

صيانة مراكز الشباب