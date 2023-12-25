نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أوسيم (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الجديد لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحي بمنطقة الحفرية بمركز أوسيم.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة علي المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

ووجه النائب بتكثيف الأعمال المتفذة وأنجازها خلال وقت قصير بهدف أستكمال الصرف الصحي بمنطقة الحفرية وأتاحة الخدمة لأهالي المنطقة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروع وازالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي مشددا بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.

ومن ناحية أخرى تفقد النائب، مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدينة أوسيم حيث تابع النائب أعمال التوسعة والتطوير بطريق ترعة الزمر تمهيدا لبدء أعمال رصف المرحلة الثانية من الطريق.

كما تفقد الشهابي، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٩ مناطق بمدينة أوسيم ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثه - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب النافذ - درب بطيخ - سيدي عمر )، مشددا علي ضرورة الألتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ المشروعات حتي تدخل الخدمة في مواعيدها المقررة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، والمهندس خالد عبد الهادي المشرف العام علي مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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