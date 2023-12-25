نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة بمكتبه بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين 25 /12 /2023م الفائز بالمركز الأول الطالب/ محمد شعبان عبد الله جعفر الطالب بالفرقة الثالثة بكلية القرآن الكريم، وهو من أبناء محافظة البحيرة، حيث هنأه وزير الأوقاف بفوزه المستحق بالمركز الأول بالفرع الأول: (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)، وجائزته مليون جنيه.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 23 - 27/ 12/ 2023م، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم