نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن توزيع 5000 زي أزهري للأئمة بداية من العام القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن توزيع 5000 زي أزهري للأئمة بداية من العام القادم، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للأئمة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن في مستهل أعمال وزارة الأوقاف وخطتها للعام الجديد 2024م تبدأ في توزيع الـ(5000) زي أزهري جديد للأئمة يناير المقبل 2024م، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ التوزيع.