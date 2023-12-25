نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروعات شاهدة على الإنجازات.. حياة كريمة تُعيد بناء قرى مركزي الصف وأطفيح (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال مبادرة حياة كريمة، تنشر السعادة في كافة ربوع الريف المصري، من خلال سواعد المشتغلين بها في جميع القرى المصرية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذه القرى، وتوفير الخدمات بها، والحياة الكريمة للشعب المصري، الذي عانى في هذه المناطق لسنوات عديدة من الإهمال وتوفير متطلبات ومقومات الحياة البسيطة واليومية، ولكن القيادة السياسية وفي مقدمة الصفوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى معيشة المواطن المصري بما يتناسب مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء الجمهورية الجديدة.

وأطلقت المبادرة في 2 يناير لعام 2019، بهدف تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجا، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة في القرى، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية، من خلال التعاون بين 20 وزارة وهيئة و23 منظمة بالمجتمع المدني، لتنفيذ المشروع التنموي الأهم على الإطلاق.

لترسي مبادرة حياة كريمة، مبادئ العيش الكريم في كافة قرى الجمهورية، ومن بين القرى المستفادة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، لتتحقق فيهم إنجازات غير مسبوقة بالإصلاح والبناء والتعمير، ونجحت المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للمواطنين وضمان مستقبل أفضل لأبناء 42 قرية، وذلك بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونفذت حياة كريمة العديد من المشروعات التنموية الضخمة، في 42 قرية بمركزي "الصف وأطفيح" ضمن المرحلة الأولى من أعمال المبادرة، لتقوم المبادرة بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بما تشمله من (صرف صحي ومياه شرب وغاز وكهرباء واتصالات) والنهوض بقطاعات (التعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة).

وامتدت مشروعات التطوير والتنمية لـ "حياة كريمة" في قرى الجيزة إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك بما يتجاوز الـ1000 مشروع متنوع ما بين عمارات سكنية ووحدات اجتماعية ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين الترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق حضارية، ومواقف سرفيس، وغيرها من المشروعات والبرامج لتنمية الإنسان.

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