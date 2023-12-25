نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممشى ومواقف سرفيس حضاري.. التفاصيل الكاملة لتطوير ترعة المريوطية بمنطقة الصحابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال العمل على قدم وساق من أجل تأهيل ورفع كفاءة وتجميل الممشى أعلى ترعة المريوطية في محافظة الجيزة، خاصة بالقطاعات المنتهية تغطيتها وخاصة بمنطقة كوبرى الصحابة، بالتزامن مع انتهاء أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بدءًا من منطقة كوبري الصحابة وحتى شارع الشيشيني بحي الهرم.

وخلال السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة لخطة تطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبرى الصحابة، أسوة بما تم تنفيذه بالقطاعات السابقة لتحقيق الشكل الحضاري للممشى بالكامل.

حيث تقسم مسارات العمل الجارية بالمشروع على النحو الآتي:

-ابتداءً من كوبري الشيشيني حتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا.

-القطاع الثاني من كوبري فلفلة حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر.

-القطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر.

-القطاع الرابع والأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

وسيشهد مسار الترعة بالقطاعات المنتهي تغطيتها بدءًا من كوبري الصحابة بالاتجاه القادم من الطريق الدائري، إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية ومراكز خدمية وتجارية، عبارة عن محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية وممشى حضاري بطول المسار وغرف للإدارة، على أن تشمل الأعمال النهوض الحضاري بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها.

وخلال تفقده للأعمال الجارية، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على كل الجهات المعنية بالإسراع من وتيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير، موجهًا بضرورة الالتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها.

يُذكر أن أعمال التطوير بمسار ترعة المريوطية، في المنطقة المحصورة ما بين شارع الملك فيصل وكوبري الشيشيني شهدت إنشاء مجمع خدمات حضاري يضم 20 بارتشين نموذجي لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مواقف سرفيس وساحات انتظار مزودة بدورات مياه ومكاتب إدارية وخدمات إنارة تجميلية وأماكن للجلوس، وذلك بإجمالي طول 650م.

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