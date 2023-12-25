رئيس الهلال الأحمر: لدينا 790 متطوعًا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - أعلن الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن إجمالي المتطوعين من شمال سيناء وصل لـ790 شخصًا، يعملون ليلا ونهارا، واستقبال المصابين عبر معبر رفح، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف ووزارة الصحة، من أجل تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

المصابين الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أنه طبقًا لآخر إحصائية جرى عملها، وصل عدد ساعات العمل للشباب منذ يوم السابع من أكتوبر وحتى اليوم، إلى 100 ألف ساعة عمل متواصلة.

وأوضح أنه خلال مرورنا وزياراتنا المتكررة للمستشفيات ولقاء المرضى الموجودين فى المستشفيات، أحدهم قال: 'والله شباب الهلال الأحمر أنسوني أني جاي مصاب إلى مصر، بسبب الدعم النفسي اللي بيقدموه والرعاية التي يتلقونها'.