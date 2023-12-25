منخفض جوي يضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. تحذيرات لهذه الفئات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 09:35 مساءً - تتابع الهيئة العامة للأرصاد مع المواطنين حالة الطقس أولا بأول، لذا حذرت عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك» من ثلاثة أيام ممطرة، مع نشاط رياح وشبورة مائية، وتتفاوت شدة الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة، ومع وجود رياح مثيرة للأتربة فمن هي الفئات التي يهددها المنخفض الجوي؟

فئات ممنوعة من الخروج وقت المنخفض

و نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مجموعة من الفئات بتوخي الحذر وقت وعدم الخروج إلا للضرورة في ذروة المنخفض الجوي، قائلاً: في الأوقات اللي زي دي وبيكون في رياح مثيرة للأتربة طبعاً بننصح مرضى الحساسية بعدم الخروج لأن الأتربة والغبار بيهيج الحساسية، وممنوع خروج الأطفال وكبار السن عشان مناعتهم ضعيفة، وبيكون في فيروسات محملة في طبقات الجو».

ماذا يفعل الناس وقت المنخفض؟

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت تحذيرات من تقلبات الطقس، من قبل عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، وذلك للفئات من كبار السن والأطفال، للحماية من الأمراض والمشكلات الصحية مع التقلبات الجوية مثل كبار السن والأطفال، وجاءت على النحو التالي:

- تجنب خروج الأطفال من المنزل في ظل التقلبات الجوية.

- ضرورة تغطية الأنف عند الخروج.

- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل والأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات، لتجنب الأتربة العالقة.

- تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تساعد على تقوية بالمناعة.

- ارتداء الملابس المناسبة للحماية من التيارات الهوائية.