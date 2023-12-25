نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن "الأربعون النووية" أولى مسابقات عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم عن إطلاق مسابقة: "الأربعون النووية"، وتهدف إلى قراءة أربعين حديثًا من كتاب: "الأربعون النووية" وشرحها شرحًا موجزًا وبيان ما يستفاد من الحديث، وسؤال في نهاية الحلقة.

المسابقة لها جائزة يوميًّا، قيمتها ألف جنيه، والمشاركة فيها مفتوحة للجميع، إضافة إلى ثلاث جوائز شرفية، اثنتان منها للمشاركين في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية وواحدة من خارجها وتذاع أسماؤهم عبر إذاعة القرآن الكريم.

وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم يومًّا بدءًا من أول شهر يناير ٢٠٢٤م، يوميًّا في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحًا وتعاد قبل المغرب في نفس اليوم، وللمشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة تابعونا على الرابط التالي:

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