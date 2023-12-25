عبد الله النجار: الإعلام لون متميز من ألوان الدعوة إلى الله (عز وجل)

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور/ عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق خلال فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية"، خلال محاضرته التي تحمل عنوان: "المسئولية في إساءة استخدام مواقع التواصل"، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب.

وأكد أن الإعلام يعتبر لونًا متميزًا من ألوان الدعوة إلى الله (عز وجل)، موضحًا أن الاستخدام الرشيد لهذا الفضاء بات أكثر أهمية من ذي قبل، وأن الفضاء الإلكتروني مساحة إعلامية ضخمة ومفتوحة، والاستثمار الأمثل للفضاء الإلكتروني يحتاج إلى مزيد من التدريب والجهد، وأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أمر يحتاج إلى مقاومة وجهد حتى نصل بأنفسنا إلى الاستخدام الرشيد لهذه المواقع والاستثمار الأمثل إعلاميًّا للفضاء الإلكتروني، موضحًا أن الفضاء الإلكتروني غاية في الأهمية، وأصبح حقيقة واقعة، وسلوكًا يمارس بما ينطوي عليه من وسائل مستجدة، وأن ممارسته يمكن أن تترتب عليها أمور أو نتائج، منها: النافع، وهذا لا يثير تساؤلًا فيما يتعلق بثماره، ومنها: الضار، وهو الذي يثير مشكلات فادحة فيما بين الفاعلين والمضرورين؛ لأن الضرر فيه ليس محصورًا بنوع معين أو مصلحة محددة، ولكنه يجتاح عددًا من المصالح المفردة أو المركبة، وقد يصل إلى حد سلب الحياة، أو التعدي على الأعراض والأموال والأديان والحضارات الإنسانية في أماكن وجودها، ومن المؤكد أن المساءلة في تلك الحالة لها ملابسات تستوجب الملاءمة بين الضرر والتعويض، ومراعاة الظروف الدولية وإجراءات التنفيذ، وينبغي على الإعلامي الحصيف أن يكون على دراية بكل ذلك.

الدورة التدريبية الدولية

الدورة التدريبية الدولية

الدورة التدريبية الدولية