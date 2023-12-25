نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الجندي: الإعلام الديني يشكِّل وعي المجتمع ويرسخ القيم الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الشيخ/ خالد الجندي خلال محاضرته في فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية"، حيث جاءت محاضرته بعنوان: "الإعلام الديني وقضايا المجتمع"، بحضور الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام التدريب.

أكد أن الإعلام الديني له من الأهمية العظيمة التي بها يتم تشكيل وعي المجتمع، وترسيخ القيم الإنسانية، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمهمة الإعلاميين، والإعلام الديني يتطلب ما يسمى بالتواصل الدعوي، وهو أمر في غاية الأهمية وهو القضية المحورية التي يجب أن تشغل بالنا جميعًا، حيث يقول سبحانه: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، مشيرًا إلى أثر الإعلام الديني في التنشئة الدينية ودوره في توجيه أفراد المجتمع، لافتًا إلى أن الإعلام له دور بارز في التأثير على سلوك الناس، مؤكدًا أن للإعلام قوة لا محدودة في بناء الأمة والتأثير في المجتمع، فلا يمكن للمجتمع أن يتقدم إلا إذا قام الإعلام فيه بدوره التنويري، فالإعلام سلاح فاعل ومؤثر ذو حدين، إذا أحسنا استخدامه كان نعمة تنهض بالمجتمعات وتنشر فيها كل القيم والأخلاقيات السمحة التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، من التعاون والتشارك ونبذ الكراهية.

الدورة التدريبية الدولية

الدورة التدريبية الدولية

الدورة التدريبية الدولية