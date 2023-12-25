إمام عاشور: كل اللاعبين كانوا رجالا والقادم أفضل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 11:32 مساءً - عبر إمام عاشور لاعب الأهلي عن سعادته بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مشيرا إلى أن فريقه لم يتمكن من عمل استشفاء كامل، ولكن اللاعبين كانوا رجالا ولعبوا بروح عالية، وأنه مهما تحدث عن اللاعبين لن يعطيهم حقهم.

وقال عاشور، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع اللاعبين كانوا يؤدون ما عليهم ولم يقصر أحد منهم، وأشكر جميع اللاعبين والقادم أفضل للفريق".

وعن دوره في هدف الفوز، قال: "حسيت بأن لدي نفس في كرة الهدف وحصلت على الكرة وعافرت بها حتى وصلت للمرمى وسددتها نحو المرمى وبفضل الله سكنت الشباك بعد الارتطام بلاعب سيراميكا".

وحقق فريق الأهلي الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة فيوتشر يوم الخميس المقبل، والذي صعد إلى النهائي عقب تخطي بيراميدز في نصف النهائي الآخر.