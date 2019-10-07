“بعد قرار الرئيس والحكومة” موعد صرف 80% من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والفئات...

ينتظر أصحاب المعاشات الآن معرفة موعد صرف العلاوات الخمس، وذلك بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بضم العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، مع رفض جميع الطعون التي قدمتها الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري، وبالتالي فإن ضم العلاوات الخمس وصرفها بالفعل لأصحاب المعاشات مسألة وقت فقط.

موعد صرف العلاوات الخمس

ومن غير المحتمل أن لا تقوم الدولة بتنفيذ حكم قضائي، وكانت وزيرة التضامن غادة والي علقت على حكم اليوم بضم 80% من آخر 5 علاوات وقالت نحن نحترم حكام القضاء، وخاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أصدر فيه توجيهاته إلى الحكومة بضرورة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

بل إنه أصدر تعليماته إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بسحب الاستشكال الذي قدمته لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم القضاء الإداري، ورد أموال صندوق المعاشات الموجودة لدى وزارة المالية.

اقرأ أيضاً:

ووفق مصادر مطلعة بوزارة التضامن أكدت اليوم أن موعد صرف العلاوات الخمسة سيكون خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حكم ضم العلاوات الخمس واجب النفاذ، ويتم الآن البحث عن موارد مالية لتنفيذ الحكم.

الفئات المستهدفة بصرف العلاوات الخمس

ومن ناحية أخرى فقد أكدت مصادر مطلعة بالتأمينات والتضامن أن قرار ضم 80% من العلاوات الخمس لأصحاب سيتم تنفيذه على كل من خرج إلى المعاش من عام 2006 حتى اليوم، ولكنها ستختلف من صاحب معاش إلى آخر.