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عمر شويل - جدة “الآن HD”.. تردد قناة ماجد للكرتون الجديد 2022.. قناة majid tv أفضل وأشهر برامج الأطفال الشهيرة بدون توقف، تعتبر قناة ماجد الكرتون واحدة من القنوات التي تتواجد على رأس قائمة قنوات الأطفال العربية، والتي تحقق نجاح كبير في تقديم بث مباشر على مدار اليوم لعرض أفضل وأشهر برامج الأطفال الشهيرة بدون توقف، حيث تزداد عمليات البحث بشكلٍ كبير في هذا التوقيت لكي يتم التعرف على التردد الجديد بعد التحديث الجديد الذي نوهت عنه القناة، وسوف نسلط الضوء في هذا التوقيت على توضيح تردد قناة ماجد للكرتون الجديد على نايل سات majid tv 2022.

قناة ماجد للكرتون majid tv 2022

تحظى قناة ماجد للكرتون بنسب مشاهدة تقدر بالملايين في مختلف انحاء الدول العربية، وذلك لما تقديمه على مدار اليوم من محتوى هام يخص الكثير من الأطفال من الفئات العمرية المختلفة، ولعل أبرز ما يميز قناة ماجد الكرتون كذلك انها تقوم بتقديم البث الفضائي الخاص بها بدون انقطاع بشكل مجاني على الكثير من الأقمار الصناعية مثل القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ماجد للكرتون الجديد 2022

وقد نوهت إدارة قناة ماجد للكرتون على ضرورة تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعدما تم تحديث التردد منعا للقطاع البث الفضائي الجديد، حيث يتم تحديث التردد في اطار تحسين تجربة المشاهدة الخاصة بالقناة لجميع المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية التي تمتلك شريحة كبيرة من متابعي القنوات الخاصة بالأطفال، وتقدم القناة نجاح كبير لما تقوم بعرضه بشكل مستمر منذ ان تم انطلاقها وحتى هذا التوقيت، والتي تسلط الضوء على جانب تعليمي وتربوي الطلاب بشكل كبير.

تردد قناة ماجد الجديد بعد التحديث 2022

ويمكن ان يتم متابعة أفضل البرامج المميزة الخاصة بالأطفال والاناشيد عبر شاشة قناة ماجد للأطفال بعد التحديث، على القمر الصناعي نايل سات، من خلال استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة والذي قد كاس على النحو التالي.

التردد الجديد الخاص بقناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي نايل سات هو 12467

من خلال اختيار معدل الترميز 27500

كما يتم اختيار الاستقطاب H أفقي

ويتم استخدام معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة الخاصة بالقناة هي hd