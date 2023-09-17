نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اظبط التردد.. القنوات الناقلة لمباراة أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لمواجهة نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة آرسنال أمام نظيره فريق إيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نظيره فريق إيفرتون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

